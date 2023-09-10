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        Sivas Valisi Şimşek'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:51
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        Sivas Valisi Şimşek'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Şimşek, mesajında, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlanılan bu anlamlı haftada geleceğin teminatı olan çocukların okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine, öğretmenlerin de öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını belirtti.

        Sivas'ta ilk, orta ve lise düzeyinde 669 okulda, 138 bin 808 öğrenci ve 10 bine yakın öğretmenin ders başı yapacağını aktaran Şimşek, "Bu eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerimizin kendilerine, ailelerine ve yüce milletimize faydalı, ilim sahibi, bilgide ve teknolojide sınır tanımayan, kendine güvenen ve düşüncelerini ifade edebilen, eğitime inanmış bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

        Eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini temenni eden Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

        "Eğitimde kalitenin ve başarının yakalanması hedefi ile büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yarınımızın teminatı çocuklarımızın akademik başarısı, çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yürütülmesi ve ilimizin başarı seviyesinin artırılmasına dönük olan HEDEF Projemizi de daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle doğal afetlerde kaybettiğimiz öğrencilerimizi, eğitim çalışanlarımızı ve velilerimizi de bir kez daha rahmetle anıyor, yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, ilimize ve eğitim camiamıza başarılarla dolu hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyor, değerli öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

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