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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:50
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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma koşusunun ardından çabukluk ve 5'e 2 pas çalıştı.

        Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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