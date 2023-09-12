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        Ulaş'ta İlköğretim Haftası kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İlköğretim Haftası'nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 12.09.2023 - 08:59
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        Ulaş'ta İlköğretim Haftası kutlandı
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        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

        Öğrencilere başarılı bir dönem geçirmelerini dileyen Gül, "2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe merkezi ve köylerinde 959 öğrenci ve 103 öğretmenle ders başı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Gül, velilerden de öğrencilere eğitim konusunda destek olmasını isteyerek, "Velilerimiz eğitimle ilgili herhangi bir konuda bilgi almak isterlerse bizlerin ve öğretmenlerimizin kapıları her zaman açıktır." diye konuştu.

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