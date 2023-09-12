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        Sivas'ta öğrenci servisleri denetlendi

        Sivas'ta yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:01
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        Sivas'ta öğrenci servisleri denetlendi
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        Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekiplerince şehrin farklı noktalarında denetim yapıldı.

        Denetimlerde trafik polisleri, şoförlerin ve araçların belgelerini kontrol etti.

        Ulaş ilçesinde de öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde araçların teknik donanımı ve şoförlerin evrakları kontrol edildi.

        Ulaş İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz, öğrencilerin güvenli seyahat etmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

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