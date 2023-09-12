Sivas TMO'dan "yasaklı üretici" uyarısı Sivas Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürü Ercan Bakırtaş, hububat alım döneminde personeline sözlü ve fiziksel şiddette bulunan, hakaret eden, baskı yapan ayrıca alım sırasında kasıtlı olarak alımı yavaşlatıcı veya durdurucu eylemlerde bulunan üreticilerin "yasaklı üretici" olarak kabul edileceğini bildirdi.

Bakırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 hububat alım dönemi kampanyasının tüm alım noktalarında yoğun devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte TMO personelinin görevini fedakarca yerine getirdiğini vurgulayan Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Görevinİ ifa eden personelimize sözlü ve fiziksel şiddette bulunan, hakaret eden, baskı yapan ayrıca alım sırasında kasıtlı olarak alımı yavaşlatıcı veya durdurucu eylemlerde bulunan tüm üreticiler yasaklı üretici olarak kabul edilecek ve kurumumuza 2 yıl süreyle herhangi bir ürün satamayacaklardır. Ayrıca durum adli mercilere iletilerek hukuki süreç kurumumuzca titizlikle takip edilecektir."