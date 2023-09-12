Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrencilere Togg ile eğitim verildi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Teknokent tarafından öğrencilere elektrikli araçlar konusunda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Aksöz, Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emre Ünsal ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Biçer, öğrencilere kullanımı yaygınlaşan ve yakın gelecekte kullanımının hızla artacağı bilinen elektrikli araçlar konusunda güç aktarım sistemleri, elektrikli araç bataryaları, iot çözümleri ve şebekeye etkisi konularında bilgi verdi.

Eğitimin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Togg'u inceledi.