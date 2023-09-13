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        Sivas Ticaret Borsası yerli otomobil Togg'u teslim aldı

        Sivas Ticaret Borsası, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:52
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        Sivas Ticaret Borsası yerli otomobil Togg'u teslim aldı
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        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli araç Togg'u teslim aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Togg'un hayırlı olmasını temenni eden Karakaya, "Mayıs ayı sonunda TOBB'un Genel Kurulu'nda 81 ilden 365 oda ve borsa başkanımız ile bir kura çekimi gerçekleştirdik. Yerli ve milli aracımızı Sivas Ticaret Borsası adına teslim aldık. Togg aracımızı borsamız hizmetleri yanı sıra borsamız üyeleri ve ilimizdeki şehit ailelerimizin birinci derece yakınlarının da düğünlerine tahsis ederek onların bu mutlu günlerine ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

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