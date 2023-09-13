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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenciler yazılım mühendisliğine ilgi gösteriyor

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yakup Emül, öğrencilerin bölümlerine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:02
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenciler yazılım mühendisliğine ilgi gösteriyor
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        13 Eylül Dünya Yazılımcılar Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulunan Emül, gelişen teknolojiyle bilgisayarlar ve dolayısıyla yazılımların günlük yaşantıyı büyük oranda şekillendirdiğini ifade etti.

        Yazılım ve yazılım mühendisliğinin bilgisayar bilimlerinin temel bir alanı olduğunu aktaran Emül, "Artık yazılım doğduğumuz andan itibaren her bir bireyin yaşamının içinde yer almaktadır. Günlük hayatımızın hemen hemen her alanında yazılımı kullanıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Yazılımın önemine dikkati çeken Emül, "21. yüzyıl için bir tarif vermek gerekirse buna yazılım yüzyılı diyebiliriz. Çünkü her türlü teknolojik ve bilimsel gelişme yazılımlar olmadan bir anlam ifade etmiyor. Yazılıma dayalı teknolojiler kullanmaktayız." ifadelerini kullandı.

        Yazılım mühendisliği bölümlerinin yoğun talep gördüğünü belirten Emül, şunları kaydetti:

        "Üniversite tercihinde öğrenciler ilk üç tercihlerinin arasına bilgisayar bilimleri ve dolayısıyla yazılımla ilgili bölümleri ekliyorlar. Yazılım mühendisliğinin kariyer anlamında oldukça umut vaat eden ve iş yaşantısında tatmin edici sonuçlar getiren, kişiye sosyal hayatında farklı bir perspektiften bakmayı sağlayan bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yazılım mühendisi olmak ve kendisini yazılım mühendisi olarak tanıtmak artık insanlar için üst seviye bir kariyer anlamına geliyor. Bu alanı ilgi duyan öğrencilere tavsiye ediyorum. Tüm yazılım mühendisleri ve bilgisayar mühendislerin gününü kutluyorum."

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