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        Sivas'ta esnaf PTT'nin kargo hizmetinden yüzde 20 indirimli faydalanacak

        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile PTT Başmüdürlüğü, esnafın PTT kargo hizmetlerinden indirimli faydalanması için anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:44
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        Sivas'ta esnaf PTT'nin kargo hizmetinden yüzde 20 indirimli faydalanacak
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        SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, PTT Başmüdür Vekili Musa Yıldız ile Pazarlama ve Satış Müdür Vekili Emre Karaçam, SESOB Başkanı Hakan Demirgil ile bir araya gelerek, esnafın kargo hizmetlerinden yüzde 20 indirimli faydalanmaları, PTT Akıllı Esnaf Sanal Pos ile kolaylık sağlanması noktasında işbirliği yaptı.

        PTT Kargo ile esnafa yüzde 20 indirim sağlayacaklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

        "İndirimden tüm esnaf ve sanatkarlarımız kimliklerini ibraz etmeleri veya esnaf olduğunu belgelemeleri halinde faydalanacak. Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı esnafa özel PTT Akıllı Esnaf sanal pos ile tüm kartlarla güvenli ve hızlı ödeme almaları, aylık sabit ücret, pos kullanım ücreti, işlem ücreti, inaktiflik ve verimsizlik bedeli gibi ücretlerin alınmaması, 8 marka kredi kartına taksit imkanı ve avantajlı indirim komisyonlarında mutabık kaldık. Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz."

        Demirgil ise PTT Başmüdürlüğü ile işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Amacımız esnafımıza faydalı ve yararlı olmaktır. PTT Başmüdürümüz ile yaptığımız görüşmeler ve girişimler esnafımızın menfaatine olmuştur." ifadelerini kullandı.

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