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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde mamografi cihazı hizmete girdi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümüne yeni alınan mamogrofi cihazı hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:49
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde mamografi cihazı hizmete girdi
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        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

        Açılışta konuşan Yıldız, hastaneye kazandırılan yeni cihazla hastaların daha iyi hizmet alacaklarını belirtti.

        Cihazın hayırlı olmasını dileyen Yıldız, "Türkiye'de sadece dört yerde bulunan bu mamografi cihazıyla teşhisler daha hızlı ve güvenilir olacak. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nisa Başpınar ise mamografi cihazı sayesinde teşhislerin daha hızlı konulabileceğini belirterek, "3 boyutlu görüntüler elde edilen cihazla ilaçlı çekimler yapılarak ilaçsız çekimlerde saptanamayan kitleler bu yöntemle çok daha kolay saptanabiliyor. Kitlelere hızlı ve rahat bir biçimde biopsi yapılıyor." açıklamasında bulundu.

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