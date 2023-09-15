Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği mevlit okuttu Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından ebediyete intikal etmiş esnaf ve sanatkarlar ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve esnaf için mevlit okutuldu.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi okunan mevlidin ardından İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, Ahilik ve esnaf teşkilatının önemini anlatarak, dua etti.

Cuma namazı sonrası cemaate SESOB Başkanı Hakan Demirgil ve Ticaret İl Müdürü Selim Baş tarafından helva ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirgil, 18-24 Eylül'de 36. Ahilik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.

Ahilik Haftası'nı mevlit okutarak başlattıklarını aktaran Demirgil, "Yıllarca esnaflık yapmış, alın teri ile çalışarak mesleğini sürdürmüş, Sivas'ın gelişmesine katkıda bulunmuş ve ebediyete intikal etmiş esnafımız ve 11 ilimizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için mevlit okuttuk." ifadesini kullandı.