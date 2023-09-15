Sivas'ta özel gereksinimli bireylere atlı terapi uygulanacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi valilik binasında gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, özel gereksinimli bireylerin alacakları tedavilerin önemli olduğunu belirtti.

Hamidiye Millet Bahçesi'nde yer alan "Engelsiz Yaşam Merkezi" bünyesinde özel gereksinimli bireylere yönelik hippoterapi eğitiminin bir süredir verildiğini aktaran Şimşek, "Bu eğitimlerin daha kapsamlı, faydalı ve farkındalık yaratacak şekilde sürdürülmesi için önemli bir çalışmaya imza attık. Protokol ile eğitici personelimiz detaylı bir eğitimden geçerek, ilimize ve çevre illerimize profesyonel bir şekilde hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek, özel gereksinimli bireylerin alacakları tedaviler neticesinde daha hızlı gelişme kaydederek yaşam kalitelerini artıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2022-2023 'Genç İstihdamı' teması kapsamında hayata geçirilen bu protokolümüz, şehrimizin özellikle kültür ve sağlık turizminde de öne çıkmasına vesile olacaktır. Hippoterapi eğitici eğitimi protokolünün taraflarını tebrik ediyor, ülkemiz genelindeki şanslı illerden biri olarak bu tedaviyi uygulayan Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Protokol imza törenine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Kültür AŞ Genel Müdürü Adem Kehçi katıldı.