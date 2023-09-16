Sivas'ta Türk Halk Müziği konseri düzenlendi Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Bu Toprağın Sesi" adlı konser verildi.

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Bu Toprağın Sesi" adlı konser verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Serhan Çekem Köse ve Yüksel Yaşar Dilibal konuk ses sanatçısı olarak katıldı.

Koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro olarak Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.