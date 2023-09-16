Kanun virtüözü Göksel Baktagir, Sivas'ta konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ünlü kanun virtüözü bestekar Göksel Baktagir, Sivas'ta sahneye çıktı.

Baktagir ve ekibi, UNESCO 2023 Aşık Veysel'i Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Buruciye Medresesi önünde konser verdi.

Aşık Veysel'in eserlerini de seslendiren Baktagir, sultan şehir Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Büyük ozanın türküleriyle ve sözleriyle gönüllerde farklı bir yer kapladığını belirten Baktagir, Aşık Veysel için bestelediği eseri de ilk kez seslendirdi.

Baktagir, yeni bestesinin yazılı olduğu deriyi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e hediye etti.

Şimşek ise Aşık Veysel'e vefa anlamında güzel bir programı icra ettiklerini dile getirdi.

Programı, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, il protokolü ve vatandaşlar izledi.