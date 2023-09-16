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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:35
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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından eğitsel oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Bu arada Sivasspor'un yeni transferi Fode Koita'nın yarın Sivas'a geleceğini belirtildi.

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