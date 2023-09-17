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        Sivasspor, 1967'deki olaylarda ölen taraftarlarını andı

        Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:06
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        Sivasspor, 1967'deki olaylarda ölen taraftarlarını andı
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        Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 56 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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