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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:59
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        Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Fode Koita da Sivas’a gelerek çalışmalara başladı.

        Bu arada Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

        Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüşen Şimşek, daha sonra kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanına geçerek sporcularla bir araya geldi.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        EMS Yapı Sivasspor ile MKE Ankaragücü yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

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