Sivas'ta hasta yakını polis memuru ile güvenlik görevlileri arasındaki arbede güvenlik kamerasında Sivas'ta bir polis memurunun annesini ziyaret için gittiği hastanede, önce güvenlik görevlileriyle, sonra meslektaşlarıyla yaşadığı arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sivas'ta bir polis memurunun annesini ziyaret için gittiği hastanede, önce güvenlik görevlileriyle, sonra meslektaşlarıyla yaşadığı arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Numune Hastanesinde yatan annesini 15 Eylül'de ziyarete giden polis memuru Y.P, kardeşi T.P. ve yakınları B.K. ile güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Y.P. ile yakınları, hastanede bulunan ve olaya müdahale eden polisler ile de arbede yaşadı.

Y.P. ve yakınları, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'ta görev yapan polis memuru Y.P'nin idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

Polis memurunun hastanede güvenlik görevlileri ve meslektaşlarıyla yaşadığı arbede güvenlik kamerasınca görüntülendi.