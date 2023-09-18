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        Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:07
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        Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, Türk milletinin, şan ve şerefle dolu tarihi boyunca, var olduğu günden bugüne kadar çeşitli iç ve dış düşmanlarla mücadele ettiğini, her ne olursa olsun aziz vatanın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan ödün vermediğini belirtti.

        Milli ve manevi duygular içerisinde "ölürsem şehit, kalırsam gazi" düsturu ile kanının son damlasına kadar savaşarak eşsiz bir mücadele örneği gösteren kahramanların, Türklerin asla özgürlüğünden vazgeçmeyeceğinin kanıtı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Şüphesiz aziz vatanımız uğruna canı pahasına mücadele etmiş ve bu yolda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarıiftiharı, vatanseverliğin, kahramanlığın, ulusal birliğimizin birer sembolleri olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Gaziler Günü'nü kutlayan Şimşek, "Bizlere düşen en önemli görev ise vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dünyada eşine rastlanmayan bir mücadele örneği sergileyen kahraman şehit ve gazilerimizden aldığımız güç, ilham ve aynı kararlılıkla ülkemize her durumda ve şartta hizmet etmektir." açıklamasında bulundu.

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