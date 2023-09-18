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        Ulaş'ta arı yetiştiriciliği kursu açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce arı yetiştiriciliği kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:40
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        Ulaş'ta arı yetiştiriciliği kursu açıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce arı yetiştiriciliği kursu açıldı.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında ilçe merkez ve köylerinde yaşayan çiftçilere yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle uygulamalı arı yetiştiriciliği kursu açtıklarını söyledi.

        Kursun eğitici Egemen Tuncay tarafından verildiğini ifade eden Coşgun, "Müdürlüğümüz bünyesinde başlayan kursta 31 kursiyer eğitim almakta. Kursumuz 28.09.2023 tarihinde sona erecektir. Kurs sonunda başarılı kursiyerlere katılım belgesi verilecektir. Vermiş olduğumuz kursla ilçede arıcılığın yaygınlaşması ve sektörün gelişmesine katkı sağlamış olacağız." dedi.

        Egemen Tuncay ise temel arı yetiştiriciliğinin yanı sıra ana arı üretimi, arı sütü, polen gibi arı ürünlerinin üretimi hakkında temel bilgiler verdiklerini anlatarak, "Ayrıca son yıllarda değeri yeni bilinen ülkemizde üretimi henüz yeni başlayan arı zehri üretimi hakkında uygulamalı olarak bilgiler vererek ilçenin bu konuda ülke genelinde söz sahibi olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

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