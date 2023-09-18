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        Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, çok üzgün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 23:24 Güncelleme: 18.09.2023 - 23:24
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        Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, çok üzgün olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, maça çok iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını belirtti.

        Daha sonra bir pozisyon hatası nedeniyle gol yediklerini aktaran Çetin, "Ama buna rağmen oyunun hakimiyeti bizdeydi. Net pozisyonlarımız da var. Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Bu da bizim canımızı gerçekten çok yaktı." dedi.

        N'Jie'nin kırmızı kart görmesinin oyun dengelerini bozduğunu ifade eden Servet Çetin, şunları kaydetti:

        "10 kişi kalmamıza rağmen rakibe çok pozisyon vermeyip hep biz pozisyonlara girdik. Oyuncu arkadaşlarımı yapmış oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik, net pozisyonlarımızı maalesef değerlendiremedik. 10 kişi kalınca da bütün planımız bozuldu. 10 kişi kalmasak yapabileceğim hamlelerle skoru daha da açabilirdik. Daha farklı bir maç seyrettirebilirdik ama maalesef 10 kişi kalınca bütün planımız bozulmuş oldu. Oyuncu arkadaşlarım çok canıgönülden mücadele ettiler ve net pozisyonlara girdiler. Golü bulsaydık burada çok farklı şeyler konuşurduk ama mağlup olunca oyunun ve performansın hiç kıymeti olmuyor. Kimse de sizi tebrik etmiyor. Skor alamadığımız için her türlü yoruma saygılıyız."

        Çetin, son iki haftadır hakem hataları yaşadıklarını vurgulayarak, hakemlerden daha adil maç yönetmelerini istedi.

        Teknik direktör Çetin, kırmızı kart gören N'Jie'nin durumunu değerlendireceklerini ifade etti.

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