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        Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada

        Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin yaralandığı kazayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:27
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        Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada
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        Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin yaralandığı kazayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Y.Ö. (54) yönetimindeki 58 FP 407 plakalı otomobil ile B.Y'nin (21) kullandığı 35 MOE 88 plakalı motosiklet, Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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