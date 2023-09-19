Sivas'ta Gaziler Günü etkinliği düzenlendi

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Sivas Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki bir lokantada gaziler onuruna yemek verildi.

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Türk milletinin şan ve şerefle dolu tarihi boyunca var olduğu günden bugüne kadar çeşitli iç ve dış düşmanlarla mücadele ettiğini, her ne olursa olsun aziz vatanın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan asla ödün vermediğini söyledi.

Vatanın bütünlüğü, milletin bekasının şehitlik ve gaziliğin ne olduğunu bilen, kalbi vatan sevgisi ile dolu olan nesiller yetiştirmekle mümkün olduğunu belirten Şimşek, "Bugün ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, hiç kuşku yok ki bunu vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi.

- Zara ilçesinde tören düzenlendi

Sivas'ın ilçelerinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Zara Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen program Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından terör gazisi İsmail Hakkı Şenel gaziler adına konuşma yaptı.

Törenin ardından Zara Kaymakamı Meriç Dinçer gazileri makamda kabul etti.

Törene Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, gaziler ve yakınları katıldı.

- Şarkışla

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Samet Öztürk ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Törende, Şarkışla Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Çavuş Okan Gürcan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şehit Tuncer Çeliker Ortaokulu öğrencilerinin şiir okuduğu törenin ardından ilçe protokolü Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uluşahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.