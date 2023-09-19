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        Ulaş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:51
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        Ulaş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Ulaş Kaymakam Vekili İhsan Maskar ve Belediye Başkan Vekili Ayhan Öztürk, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bünyamin Karacalar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törenin ardından Maskar, gazileri ve şehit ailelerini makamında kabul etti.

        Törene ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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