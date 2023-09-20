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        SESOB Başkanı Demirgil, Ahilik Haftası'nı kutladı

        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, esnafın bayramı olan Ahilik Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:36
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        SESOB Başkanı Demirgil, Ahilik Haftası'nı kutladı
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        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, esnafın bayramı olan Ahilik Haftası'nı kutladı.

        SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Ahilik Kutlama Komitesi tarafından belirlenen yılın Ahisi, kalfası ve çırağı ile bir araya gelen Demirgil, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri barındıran, meslek etiği ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan Ahilik kavramının dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli birikim olduğunu belirtti.

        Ahiliğin, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlediğini aktaran Demirgil, "Ahilik teşkilatının yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımız, ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Ahiliğin önemini vurgulayan Demirgil, şunları kaydetti:

        "Günümüzde esnaf ve sanatkarların oluşturduğu kurumlar, Ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir. Ahiliğin kurucusu Ali Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda her yıl Ahilik Haftası'nı coşkuyla kutluyoruz. Anadolu'nun manevi mimarlarından olan ve bu teşkilatı kuran Ahi Evran Veli, Ahi Emir Ahmet başta olmak üzere Ahilik teşkilatına gönül veren esnafımızın, sanatkarlarımızın ve teşkilatımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, insanlığa, esnaf ve sanatkarlarımıza ve bütün ülkemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum."

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