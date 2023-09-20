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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:24
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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından mobilizasyon ve denge çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 5'e 2 pas, savunma prensipleri ve taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek.

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