Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından mobilizasyon ve denge çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 5'e 2 pas, savunma prensipleri ve taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek.