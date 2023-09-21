Sivas'ta Ahilik Haftası kutlanıyor Sivas'ta Ahilik Haftası kapsamında Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil ve Ahilik komitesi üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sivas'ta Ahilik Haftası kapsamında Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil ve Ahilik komitesi üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, çelenk sunma törenine Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Turan Yıldırımlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve esnaf katıldı.

Demirgil ve beraberindekiler daha sonra Sivas Vali Vekili İhsan Maskar'ı makamında ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret eden heyet, esnaf ve sanatkarlara desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bilgin ise Ahilik Haftasını kutlayarak, esnaf teşkilatının şehrin bel kemiği olduğunu belirtti.

SESOB Başkanı Demirgil ise ecdadın bıraktığı bu teşkilatı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu Esnaf Odası üyesi kuaförler Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlıların saç ve sakal bakımını yaptı.