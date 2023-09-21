Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Ahilik Haftası kutlanıyor

        Sivas'ta Ahilik Haftası kapsamında Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil ve Ahilik komitesi üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Ahilik Haftası kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta Ahilik Haftası kapsamında Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil ve Ahilik komitesi üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, çelenk sunma törenine Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Turan Yıldırımlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve esnaf katıldı.

        Demirgil ve beraberindekiler daha sonra Sivas Vali Vekili İhsan Maskar'ı makamında ziyaret etti.

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret eden heyet, esnaf ve sanatkarlara desteğinden dolayı teşekkür etti.

        Bilgin ise Ahilik Haftasını kutlayarak, esnaf teşkilatının şehrin bel kemiği olduğunu belirtti.

        SESOB Başkanı Demirgil ise ecdadın bıraktığı bu teşkilatı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu Esnaf Odası üyesi kuaförler Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlıların saç ve sakal bakımını yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde altyapı çalışmaları sürüyor
        Suşehri'nde altyapı çalışmaları sürüyor
        Suşehri'nde Ahilik Haftası kutlandı
        Suşehri'nde Ahilik Haftası kutlandı
        Sivas'ta 3 bin yıllık 'Hitit şehri' kazıyla gün yüzüne çıkarılacak
        Sivas'ta 3 bin yıllık 'Hitit şehri' kazıyla gün yüzüne çıkarılacak
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
        Alzheimer'dan korunmak için "sağlıklı yaşam ilkelerine uyun" önerisi
        Alzheimer'dan korunmak için "sağlıklı yaşam ilkelerine uyun" önerisi
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü