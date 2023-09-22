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        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:11
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        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan H.Y'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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