Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 22.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:11
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan H.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.