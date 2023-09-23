AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Sivas'ta konuştu: AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tüm kadrolarıyla hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tüm kadrolarıyla hazır olduğunu söyledi.

Yusuf Ziya Yılmaz, Sivas'ta AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, siyasetin bir iletişim aracı olduğunu ve insanların kalbini kazanmak için yapılması gerektiğini, iyi bir siyasi partinin kendi içerisinde mutlu bir aileden oluştuğunu dile getirdi.

AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazır olduğunu aktaran Yılmaz, "Biz 31 Mart seçimlerine 4,5 sene önce 2019'un 31 Mart'ında yapılan seçim bittikten sonra ertesi günden itibaren başladık. Biz dersine çok iyi çalışan, imtihan gününü öğrendiğinde derme çatma ders yapan öğrenciler gibi değiliz." dedi.

Yılmaz, AK Parti'nin dersine çok iyi çalışan, başarının gayret ve çabanın sayesinde olacağına inanan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizde tembellik, bugünün işini yarına bırakmak diye bir şey yok. Biz Allah'ın izniyle her şeyiyle birlikte yerel seçime hazırız. 2024 31 Mart seçimine sadece hazırız demekten öteye, bütün hazırlıklarımızla birlikte hazırız. 20 gün sonra seçim olacak denilse yine bizim teşkilatlarımız, sistemimiz öylesine iyi bir altlığa sahip olan bir mekanizmamız var ki tereddütsüz hemen mobilize oluruz, hemen harekete geçeriz. Biz bir hizmet hareketiyiz, ideolojik amaçla kurulmuş, ideolojik amacının sağladığı imkanları daha sonra kendilerine makam, rütbe ve mevki edinme telaşı içerisinde olan muhalefet partileri gibi bir siyasi hareket değiliz. Biz bir işi konuşurken neresinde insan var, neresinde hizmet var sorusunu hemen sorarız. Hizmetin ve odağında insanın olmadığı hiçbir iş hiçbir teşkilat toplantımızda söz konusu olmaz."

- "Kapı kapı her eve girmeye çalışacağız"

Yerel seçimler için hiçbir endişe taşımadıklarını vurgulayan Yılmaz, AK Parti'nin çalışkan bir hareket olduğunu ifade etti.

Yılmaz, yapacak çok işlerinin olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde kapı kapı her eve girmeye çalışacağız, insanımızın her birine erişebildiğimiz bir süreci yöneteceğiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.