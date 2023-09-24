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        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:11
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        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Yusufoğlan köyü Yusufoğlan Göleti mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz gönderildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin üzeri dumanla kaplandı.

        Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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