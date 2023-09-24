Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Yusufoğlan köyü Yusufoğlan Göleti mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin üzeri dumanla kaplandı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.