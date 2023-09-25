Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas'a 53 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesi Değirmenaltı Şelalesi olarak da bilinen Yıldız Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

        Tabiat güzellikleriyle saklı cennet olarak nitelendirilen Yıldız Şelalesi'nin sit alanı olduğuna değinen Şimşek, bölgenin Sivas-Yıldız Dağı güzergahında yer aldığını ve ulaşımının çok kolay olduğunu belirtti.

        Şimşek, 100 dönümlük araziyi kaplayan şelalede, doğal kaya oluşumları, mağaralar ve Orta Çağ'dan kaldığı tahmin edilen höyük çevresinde kaya altı sığınakların bulunduğunu aktararak, "Bu eşsiz tarihi ve doğa harikasını turizme kazandıracağız. Bu noktada projemiz hazır, yakın zamanda uygulama projesini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Hitit şehri Kayalıpınar'ın 2024'te ziyarete açılması planlanıyor 
        Hitit şehri Kayalıpınar'ın 2024'te ziyarete açılması planlanıyor 
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
        Zara'da Ahilik Haftası kutlandı
        Zara'da Ahilik Haftası kutlandı