Sıcak Çermik ve Yıldız Dağı arasındaki bağlantı yolunun yapımı sürüyor Sivas'ta, Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolun yapım çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta, Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolun yapım çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, toplam uzunluğu 54 kilometre olan projenin 17 kilometrelik 1. etabında devam eden yol çalışmalarını inceleyerek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Sıcak Çermik ve Yıldız Dağı bağlantı yoluna 12 kilometrelik havaalanı bağlantı yolunun eklenmesiyle yolun 66 kilometreye çıktığını aktaran Şimşek, Yıldız Dağı-Akören yolunun 17 kilometrelik kısmının ihale edildiğini ve bu yolun 7,5 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

Şimşek, 3 kilometre yolun da kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurgulayarak, geriye kalan 6 kilometre yolun 2024 yılında tamamlanacağını ifade etti.

Çalışmanın hayırlı olmasını temenni eden Şimşek, "Akören ve Sıcak Çermik arasındaki 37 kilometrelik yolun ihalesinin yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. Bu yolun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen karayolları ekiplerine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.