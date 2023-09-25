Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sıcak Çermik ve Yıldız Dağı arasındaki bağlantı yolunun yapımı sürüyor

        Sivas'ta, Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolun yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak Çermik ve Yıldız Dağı arasındaki bağlantı yolunun yapımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta, Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolun yapım çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, toplam uzunluğu 54 kilometre olan projenin 17 kilometrelik 1. etabında devam eden yol çalışmalarını inceleyerek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

        Sıcak Çermik ve Yıldız Dağı bağlantı yoluna 12 kilometrelik havaalanı bağlantı yolunun eklenmesiyle yolun 66 kilometreye çıktığını aktaran Şimşek, Yıldız Dağı-Akören yolunun 17 kilometrelik kısmının ihale edildiğini ve bu yolun 7,5 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

        Şimşek, 3 kilometre yolun da kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurgulayarak, geriye kalan 6 kilometre yolun 2024 yılında tamamlanacağını ifade etti.

        Çalışmanın hayırlı olmasını temenni eden Şimşek, "Akören ve Sıcak Çermik arasındaki 37 kilometrelik yolun ihalesinin yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. Bu yolun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen karayolları ekiplerine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak
        Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak
        Hitit şehri Kayalıpınar'ın 2024'te ziyarete açılması planlanıyor 
        Hitit şehri Kayalıpınar'ın 2024'te ziyarete açılması planlanıyor 
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
        Sivas'ta otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor