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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk muhtarlarla bir araya geldi

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, il genel meclis üyeleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:30
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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk muhtarlarla bir araya geldi
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        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, il genel meclis üyeleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

        Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Öztürk, Şarkışla'yı ve köylerini daha yaşanabilir bir hale getirmek için daha çok çalışacaklarını söyledi.

        Bu çalışmalarda il genel meclis üyeleri ve muhtarlarla işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Öztürk, "İlçemizde ve köylerimizde devam eden çalışmaları takip edip nihayete erdirmeye çalışacağız. Yeni ihtiyaçları karşılama ve olası sorunları çözme noktasında ise sizlerle istişare içerisinde olacağız." dedi.

        Öztürk, köylere hizmet götürmede önceliği sorunlara göre belirleyeceklerini ifade etti.

        Kaymakam Öztürk'ün konuşmasının ardından muhtarlar mahalle ve köyleriyle ilgili taleplerini iletti.

        Toplantıya, Şarkışla Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

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