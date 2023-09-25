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        Sivasspor'da Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:53 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:58
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        Sivasspor'da Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma koşusuyla başlayan idman, açma-germe hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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