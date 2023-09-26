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        Ulaş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde daha önce parke taşı olan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:24
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        Ulaş'ta asfalt çalışmaları sürüyor
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde daha önce parke taşı olan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor.

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

        İlbey AA muhabirine, ana caddelerdeki doğal gaz ve altyapı çalışmalarının ardından daha önce kilit parke taşı döşeli caddelerde kırık, çukur ve çirkin görüntü nedeniyle sıcak asfalt çalışması başlattıklarını söyledi.

        Merkezdeki Atatürk, İstiklal, Devlet Bahçeli caddeleri ve Demokrasi Meydanı'nda en kısa zamanda asfaltlama çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirten İlbey, "Planlı çalışma yapıp, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

        Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden İlbey, şunları kaydetti:

        "Belediye başkanı olurken ilçemiz için farklı projelerim vardı, çok şükür amaçladığım projeleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu projeler kapsamında doğal gazımız geldi, içme suyu sorunu kalmadı, ana ceddeler asfaltlanıyor, ara sokaklarımızda kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor."

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