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        Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:04
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        Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından sınırlı alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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