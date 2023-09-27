Sivas'ta Ahilik Onur Ödülü Vali Şimşek'e verildi Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Ahilik Onur Ödülü'nü Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e takdim etti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Ahilik Onur Ödülü'nü Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e takdim etti.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 27. Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun ve oda başkanları, Vali Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Şimşek'e Ahilik Onur Ödülü'nü takdim edip kaftan giydiren Demirgil, Ahilik Haftası etkinliklerini tamamladıklarını belirterek, "Esnafımızın sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen, çözümü için gayret gösteren, her zaman esnafımız ile iç içe olan, iş yerlerini ziyaret eden esnaf dostu Vali Yılmaz Şimşek'e esnaf teşkilatım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.