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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Sivas'ıta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:46
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Sivas'ıta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 12,32 gram metamfetamin, sentetik kannabinoid, 16 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 2 narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

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