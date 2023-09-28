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        Sivas'ta katı atık depolama sahasındaki cam seraya ilk fideler dikildi

        Sivas Belediyesi ve özel sektör iş birliği ile yapılan katı atık depolama sahasında bulunan ve 50 dönüm arazi üzerine kurulu cam seraya ilk domates fidelerini dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:03
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        Sivas'ta katı atık depolama sahasındaki cam seraya ilk fideler dikildi
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        Sivas Belediyesi ve özel sektör iş birliği ile yapılan katı atık depolama sahasında bulunan ve 50 dönüm arazi üzerine kurulu cam seraya ilk domates fidelerini dikildi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tarımsal alanda Sivas'a değer katacak, çöp sahasındaki gazdan elektrik üreten tesisin ısısını kullanarak salkım domates yetiştirilecek cam serada incelemede bulunarak, seraya dikilecek 110 bin domates fidelerinden ilkini toprakla buluşturdu.

        Burada konuşan Vali Şimşek, "Modern topraksız cam serayı yalnızca tarımsal üretim ile değil, çöplerin bertaraf edilerek enerjiye dönüştürülmesi ve birçok kişiye iş imkanı sağlaması ile de önemli bir yatırım olarak görüyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Bilgin de yenilikçi ve sürdürülebilir projeler için çalıştıklarını belirterek, Sivas'ın çöpünü enerjiye, oradan da ısıya dönüştürerek yıllık 2 bin ton domates üreteceklerini söyledi.

        Bilgin, yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan cam sera projesinin kısa sürede üretime hazır hale geldiğini aktararak, "Yapılan proje şehrimiz adına büyük başarı. Emek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Projelerle şehrimizi kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. Bu noktada birçok paydaşımız ile ortak çalışmalarımız bulunuyor." diye konuştu.

        Tesisin Sivas'ın çöpünü bertaraf ederek, enerjiye dönüştüreceğini ve ekonomiye katkı sağlayacağını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

        "Üretilen elektrikten ortaya çıkan ısının boşa gitmemesi için sıfır atık projelerimize bir yenisini daha ekleyerek cam sera projemizi hayata geçirdik. Özel teşebbüslerimizle bir araya gelerek gerekli hukuki mevzuatları görüştük ve 50 dönüm alan üzerine kurduğumuz Türkiye’de bir ilk diyebileceğimiz bu eseri şehrimize kazandırdık. Önümüzdeki süreçte şehrimizin ve 16 ilçemizin çöplerini tek bir alanda toplamak adına katı atık birliğimizi genişletiyoruz. Şehrimize, ülkemize katma değer üretecek eserler kazandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yıllık 2 bin ton domates üretilecek serada 60 kadın işçimiz de istihdam edilecek."

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