Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 28.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:21
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B.Y. (67) yönetimindeki HP BE 58 yabancı plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan H.Y. (72) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.