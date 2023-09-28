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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:21
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        B.Y. (67) yönetimindeki HP BE 58 yabancı plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan H.Y. (72) yaralandı.

        Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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