Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı.
Ardından savunma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik program uyguladı.
Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.