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        Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hatayspor'la karşılaşacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:14
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        Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hatayspor'la karşılaşacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

        Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmiş, sonraki karşılaşmada ise iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Dördüncü haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, beşinci haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuş, altıncı hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

        Topladığı 6 puanla ligde 15. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor.

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