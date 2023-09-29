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        Cemel beldesinde kadınların unlu mamul üreteceği tesis açıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının desteklediği "Cemel Kadınları Üretiyor, İstihdam Artıyor" projesi kapsamında yapımı tamamlanan unlu mamul üretim tesisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:26
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        Cemel beldesinde kadınların unlu mamul üreteceği tesis açıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının desteklediği "Cemel Kadınları Üretiyor, İstihdam Artıyor" projesi kapsamında yapımı tamamlanan unlu mamul üretim tesisi törenle açıldı.

        İlk etapta 6 kadın çalışanın istihdam edileceği iş yerinin açılışında konuşan Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk, tesisi hizmete açmaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Tesisin yapımında çok emeğinin olduğunu belirten Öztürk, "Biz henüz yolun başlangıcındayız, şu an işletmemizde 6 kadın çalışmakta. Bu sayı ekim ayında 12, aralıkta 18olacak." dedi.

        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise beldeye güzel bir tesis açıldığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş da tesisin beldeye hayırlı olmasını diledi.

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