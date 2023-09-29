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        Şarkışla'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:08
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        Şarkışla'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

        Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okul müdürü Gökhan Yağcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programda öğrenciler şiir okudu, musiki korosu ilahi seslendirdi.

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