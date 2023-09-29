Şarkışla'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okul müdürü Gökhan Yağcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Programda öğrenciler şiir okudu, musiki korosu ilahi seslendirdi.