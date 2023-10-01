Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Türk Halk Müziği korosu konser verdi

        Sivas'ta, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği korosu tarafından "Bize Kalan Miras" adlı konser programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Türk Halk Müziği korosu konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği korosu tarafından "Bize Kalan Miras" adlı konser programı düzenlendi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser programı öncesinde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, müdürlük olarak bir çok alanda olduğu gibi müzik alanında da faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

        Başta bağlama olmak üzere keman, gitar, ney, piyano gibi müzik aleti kursları düzenlediklerini belirten Baker, ayrıca Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çocuk korosu oluşturduklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından Onur Erdem şefliğindeki koro, Aşık Veysel'e ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküleri solo ve koro olarak seslendirdi.

        Konserin ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aytekin Karbeyaz ve Baker koro şefi Onur Erdem'e çiçek takdim ederek sanatçılara teşekkür belgesi verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Zara'da öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi
        Zara'da öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi
        Sivasspor 3 puana hasret kaldı
        Sivasspor 3 puana hasret kaldı
        Sivasspor - Hatayspor maçının ardından
        Sivasspor - Hatayspor maçının ardından
        Sivasspor - Hatayspor: 0-0
        Sivasspor - Hatayspor: 0-0
        Sahte polis yeleğiyle gezerken bekçilere yakalandılar; 3 gözaltı
        Sahte polis yeleğiyle gezerken bekçilere yakalandılar; 3 gözaltı
        Kangal köpeklerinin eğitilebilirliği 'yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak
        Kangal köpeklerinin eğitilebilirliği 'yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak