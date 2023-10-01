Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'ne yeni atama

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) Müdürlüğü ve Bölge Sanat Yönetmenliği görevine Sibel Ferlibel getirildi.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Volkan Ateş Gündüz'ün İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevlendirilmesi nedeniyle Sibel Ferlibel, Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak atandı.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ferlibel, birçok oyunda görev aldı.

Ferlibel, gerçekleşen devir teslim töreninde, Gündüz'e hizmetleri için teşekkür etti.

Gündüz'ün bilgi birikiminden, tiyatro deneyiminden her zaman faydalanmak amacında olduğunu belirten Ferlibel, şunları kaydetti:

"Sahneden selamladığım Sivas'a, Sivas halkına bana verilen layık görülen bu görevle hizmet edeceğim için mutluyum. SDT olarak, cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu kentte cumhuriyetimizin 100. yılına oyunlarımızla perde açacağımız için heyecanlı ve gururluyuz. Amacımız Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sunarken, aynı zamanda Sivas'ın gönüllü kültür elçisi olan Sivas Devlet Tiyatrosu'nun başarılarına yenilerini eklemektir."