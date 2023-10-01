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        Sivas'ta "Geleneksel Spor Festivali" düzenlendi

        Sivas'ta "Erasmus Gelenekten Geleceğe, Spordan Kardeşliğe" projesi kapsamında "Geleneksel Spor Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:35
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        Sivas'ta "Geleneksel Spor Festivali" düzenlendi
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        Sivas'ta "Erasmus Gelenekten Geleceğe, Spordan Kardeşliğe" projesi kapsamında "Geleneksel Spor Festivali" gerçekleştirildi.

        Kepenk Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği aracılığıyla Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen festival, Hamidiye Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

        Sivas Eğitim Sosyal Kültürel Araştırmalar Derneği tarafından organize edilen, İsveç, Makedonya ve Bosna Hersek'ten proje ortaklarının da katılım gösterdiği festival kapsamında tarihi savaş canlandırması yapıldı, atlı cirit gösterisi sunuldu.

        Festival kapsamında, katılımcılara Osmanlı ve Sivas yemekleri ikram edildi.

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