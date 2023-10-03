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        Sivas'ta eylül ayında 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ta polis ekipleri eylül ayında düzenledikleri operasyonlarda, 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:11
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        Sivas'ta eylül ayında 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sivas'ta polis ekipleri eylül ayında düzenledikleri operasyonlarda, 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri eylül ayında yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 3 farklı göçmen kaçakçılığına müdahale etti.

        Olaylarda yakalanan 16 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

        Olayda kullanılan 1 araca da mahkeme kararıyla el konuldu.

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