Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerine kek ve meyve suyu ikram etti Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polisler Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nu kazanan öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polisler Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nu kazanan öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu girişinde stant açtı.

Polisler, üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti, "Geleceğiniz Bizimle Güvende" projesi kapsamında ise broşür dağıtarak bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı bir süre sohbet ettiği öğrencilere her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.