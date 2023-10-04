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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk kolluk kuvvetlerini ziyaret etti

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:17
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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk kolluk kuvvetlerini ziyaret etti
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaymakam Öztürk, ziyaretleri kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı'dan ilçenin asayişi ile ilgili brifing aldı.

        Daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar'ı ziyaret eden Öztürk, jandarmanın ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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